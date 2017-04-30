NBA》真硬漢！波提斯隱瞞腳傷拚戰兩個月
隨著公牛遭塞爾提克淘汰出局，公牛前鋒波提斯總算願意說出自己受傷近兩個月的真相，原來是他使用發熱包不慎，造成自己的腳三級燒傷，但為了想要保住自己上場機會與空間，他竟選擇放棄報備，硬把這個球季打完再說！
波提斯在3月4日出戰快艇賽前時受傷，「當時我在防護桌上，又戴著耳機，完全沒感覺到發熱包把我的腳燒傷，從那個時候開始，就痛到現在，每次只要穿鞋，就會碰觸到那個傷處，賽後一脫鞋，馬上就是血肉模糊慘狀。」
事實上，波提斯的忍痛程度確實驚人，因為他在3、4月仍拿場均10.3分表現，更在季後賽首輪第1戰獨拿19分，幫助公牛爆冷擊敗地主塞爾提克，他強調自己絕對沒有受到腳傷太多影響，只是確定要留下傷疤了。
「沒人知道我腳受傷了，這只替我帶來些微影響，」波提斯說，「每次只要彎腳，傷處就會痛，但我從未抱怨，因為我就是這種人，我很堅強，不需跟任何人講，告訴自己就夠了，無論如何我撐過了，持續留在輪替陣容當中。」
本季場均6.8分、4.6籃板的波提斯表示，到現在傷口仍有點痛，甚至醫生告訴他，至少還會痛3到4個月時間，「放心吧，我還是會挺過去的。」
(中時電子報)
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