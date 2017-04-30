國道收費員再衝國道抗爭 林口etag門架舉牌抗議

國道收費員上遊覽車前往抗議地點。（葉臻翻攝）

國道收費員在林口二匝道下車，徒步走上高速公路。（葉臻翻攝）

30多名國道收費員30日下午1點半從林口交流道第二匝道走上國道抗爭，沿途舉標語「苦候履行協議」抗議，要求政府履行先前的協議，現正於林口交流道之etag門架舉牌抗議。面對收費員走上國道，龜山警分局已請國道警方前往支援。

國道收費員自救會表示，收費員加入工鬥13日發起的年金苦行，從高雄出發，預計今天抵達台北，而苦行隊伍今天往台北前進，收費員隊伍選擇走上國道表達訴求。

自救會指出，這次的行腳中除了訴求本次蔡英文政府的年金修法應納入基本保障外，同時要求蔡英文政府應立即履行其與國道收費員簽訂的國道關廠案解決協議。

(中時)