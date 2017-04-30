楊冪機場再現招牌辣腿 回眸一笑仙氣爆表

楊冪機場再現招牌辣腿，回眸一笑秀高顏值。（圖／取材自紅秀GRAZIA微博）

大陸女星楊冪人氣超夯，打扮風格多變、不拘束的她，貴為許多粉絲心中女神，近日她接受邀請，獲邀赴美出席有「時尚界奧斯卡」之稱的紐約大都會博物館慈善晚宴，而楊冪昨（29日）現身機場，再現機場穿搭，秀出招牌辣腿，回眸一笑更是仙氣爆表。

楊冪每回現身機場的穿搭都成為時尚指標，她昨打扮休閒、輕鬆現身，以白色上衣搭配條紋短褲和藍色外套，簡約又不失時尚，秀出一雙細長美腿，星味十足、模樣美爆，而當楊冪回眸一笑狂飄仙氣，顏值更是高得不要不要的。

(中時電子報)