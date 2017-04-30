電影海報模式宣導 竹塹消防特刊超陽光

《竹塹消防》特刊封面特別呈現消防員出勤英姿。（徐養齡翻攝）

封底則為陽光的消防員大頭照。（徐養齡翻攝）

新竹市消防局製作年度《竹塹消防》特刊，封底封面呈現消防員英姿，令人看了耳目一新。（徐養齡攝）

這是電影海報嗎？新竹市消防局出版《竹塹消防》特刊，今年有別過去制式排版，不僅由熱心民眾義務設計封面、封底，還採用多名消防員大頭寫真，編排成如電影海報般的風格，內頁收錄打火英姿畫面，令人看了耳目一新。

竹塹消防特刊邁入19周年，不同以往的是，這期封面是由1名曾打119求助的馬小姐毛遂自薦製作，她說，打119求助時心情很糟，但出勤的消防員卻給她1個「暖男」的陽光微笑，讓她至今難忘，因此想提供專長，將打火弟兄的溫暖形象讓更多人知道。

市府前年、去年度投入超過7000萬元添購雲梯車、排煙車及各項救災裝備器材，更增加消防人員編列員額至306人，有效提昇消防戰力，更新建金山分隊及香山分隊廳舍，這期特刊也詳細記載年度大事，作為後續消防新措施的參考。

「特刊拿在手上，心理感觸良多！」消防局長李世恭表示，特刊雖僅薄薄一本，內容看似平凡、簡單，但所記載的每項政策、勤務都是消防人員費盡心力換來的。

除了打火弟兄，市長林智堅也在特刊中「現身」，以「創造幸福是政府最重要的責任」為旨，感謝消防、義消弟兄辛勞付出，期勉打火弟兄持續守護市民生命財產安全。

(中時)