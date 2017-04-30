攀登奇萊山 李姓女子殞命

李姓女山友攀登奇萊山，不幸身亡，空勤直升機吊掛到南投縣立體育場。（廖志晃翻攝）

高雄市34歲李姓女子和黃姓領隊2人，攀登奇萊山，29日下午5時30分報案，指稱李姓女子手腳受傷，無法行走，受困碎石坡！空勤直升機30日執行搜救，但罹難者已明顯死亡，因此未救護，交由警方報請檢方相驗。

據了解，李女和黃姓領隊從合歡山松雪樓下方的登山口入山，攀登奇萊山；但黃姓領隊抵達山屋時，卻未發現李女，於29日下午5時30分報案，表示手腳受傷無法繼續行走，身邊無人陪同，受困碎石坡！花蓮縣消防局出動警消5名、巡山員2名，太警隊支援合歡小隊2名，南投縣消防局3人前往救援。

30日上午9時，申請直升機空勘，空勤直升機10時40分發現罹難者，並吊掛成功，11時12分降落南投體育場，經檢視發現罹難者明顯屍僵死亡，因此未送醫，協助裝屍袋後，交由員警送殯儀館。

(中時)