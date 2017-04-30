廟會前打架 3男向神明下跪懺悔

3名男子昨晚在高雄市前鎮區草衙一處廟會臨時壇前打架，被制止後向神明下跪懺悔，被人錄下PO上「爆料公社」。（翻攝自爆料公社）。

3名男子昨晚在高雄市前鎮區草衙一處廟會前打架，遭工作人員制止後，自知理虧而向神明下跪懺悔，過程被人錄下PO上臉書「爆料公社」，引來網友不同意見；3人中的郭姓男子向警方報案，指控莫名其妙遭另兩人毆打，懷疑是與他有過糾紛的楊姓男子教唆，控告2人涉嫌傷害及楊男涉嫌教唆傷害，警方已受理，並鎖定對象，將傳喚打人的兩名男子及楊男到案說明。

前鎮分局草衙派出所所長陳宗靖說，廟方否認強制3人下跪，而是3人在廟會現場打架，旁人制止，說在廟會時打架對神明不敬，會觸霉頭，3人自知理虧而自願性下跪向神明致歉。

被打的郭姓男子（30歲）向警方報案指稱，他和楊姓男子（約30歲）都喜歡拍照，如展場show girl，兩人並不認識，但1周前在1場洗車場拍照時因角度問題發生口角，彼此結下樑子；昨晚廟會有鋼管女郎表演，兩人同時到場拍攝，冤家路窄狹路相逢。

郭男說，他碰到楊男不久就莫名其妙被兩名不認識的男子毆打，因此，他合理懷疑是楊男教唆兩人打他。

警方昨晚到場時，兩名打人的男子已經離開，也沒見到楊男，目前只有郭男單方面說詞，警方已掌握打人的兩名男子身分，將傳喚2人及楊男到案說明。

有網友認為，假借神明名義叫人家下跪，作法不妥；但也有網友覺得「下跪教化」、「要聽神明的話」。

3人下跪的地方並非宮廟，而是為迎接廟會所搭建的臨時壇，廟會人員今天對此事很低調，只強調沒有叫人下跪，3人是自願性下跪向神明懺悔，工作人員看到還趕快叫他們起來不要跪。

(中時)