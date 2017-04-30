韓星孔劉離台 粉絲不捨

孔劉登機前，粉絲隔著保鑣人牆爭相與他握手。（范揚光攝）

孔劉在保鑣護送下登機離台。（范揚光攝）

結束首場台灣見面會後，韓星孔劉下午搭機離台，許多粉絲在登機門前依依不捨地等候，當孔劉抵達時引起一片騷動尖叫，即使有5名保鑣隨行護駕，孔太太們依舊熱情地爭相包圍拍照，孔劉也隨和地和粉絲握手。

許多孔劉粉絲為了近距離追星，不惜花錢買機票搭乘同班飛機，顯見亞洲男神魅力十足。

(中時)