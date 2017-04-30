惡男嗆警「幹XX」 代價4萬元

新竹許姓男子今年元月酒醉到便利超商大聲咆嘯，店員擔心他危害其他顧客，報警請警方到場處理，不料許見到穿制服的警員，竟當場嗆聲「幹XX」，被依妨害公務罪帶回偵辦。

新竹地院法官審理後認為，被告明知證警方是依法執行職務的警員，竟以言語侮辱，侵害警察機關執行職務嚴正性，審酌他坦承犯行，判拘役40日，得易科罰金4萬元，緩刑2年。

(中時)