談川蔡斷線事件 藍委批國安團隊和外交部「該打屁股」
總統蔡英文近來接受《路透社》（Reuters）專訪時表示，不排除有機會與美國總統川普再次通話，但後續川普回應此事，則直接拒絕蔡總統這構想，引起各界熱議；不過細看原本談話內容，許多人認為蔡英文的說法是遭外媒曲解。國民黨立委許毓仁今（30）日也針對此事發表看法，稱台灣「被吃豆腐」，同時也批國安團隊和安排訪問的外交部該打屁股。
今許毓仁於臉書發文，提到自己在看了總統蔡英文的回答逐字稿和《路透社》引述的新聞後，認為談話內容確實遭曲解；社方先是問了一個假設性問題，蔡總統也給了一個假設性回答，嗜血的外媒再拿這個回答去問川普，其當然一頭霧水。許就直批路透社，為炒作新聞，吃了台灣的豆腐。
從此事件來看，許毓仁表示對台灣是有傷害的，而最該究責的，實屬國安團隊和外交部，稱這些單位該打屁股。許進一步說道，不但事前準備不充足，對於意外提問，幕僚當下也未建議不要回答，蔡總統也可能口直心快講出內心的想法，就這樣被利用。
最後，許毓仁強調，面對國際險峻情勢，總統發表的任何談話應要顧慮全局，而事後的危機管理也不及格，當下未即時糾正《路透社》，新聞發佈後也沒有立刻澄清聲明或要求修正標題。
針對《路透社》報導川普拒絕與蔡英文通話一事，總統府日前說明，指當時是面對對方所提出的假設性提問，總統被動回應不排除，但必須衡量整體情勢與美方考量，從訪談對話全文即可清楚理解總統原意，惟相關報導顯然不精確，容易造成混淆。並強調路透社報導刊出後，我方在第一時間也就相關訪談資訊照會各方，避免誤解。
(中時電子報)
文章來源：許毓仁臉書全文
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