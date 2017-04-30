中和槍戰嫌犯劉邦誠 疑為劉邦友堂弟 宗親出面否認

劉嫌已棄械投降，押送新店分局偵訊。(丁世傑/攝)

前桃園縣長劉邦友在縣長官邸中遭人槍擊，共8死1重傷。(圖/中時資料)

劉邦誠（中）2015年曾因涉暴力討債遭警方逮捕。（中時電子報資料圖片）

今(30)日新北市中和區景新街在上午11點爆發槍戰，雙方互開30多槍，歹徒劉邦誠躲進公寓頂樓與警方對峙，並要求要見女友，否則自殺，警方封鎖景新街410巷，避免波及民眾；目前劉嫌已經棄械投降，押送到新店分局。60歲犯嫌劉邦誠，自稱天道盟太陽會顧問，也曾自稱前桃園縣長劉邦友的堂弟，但是詢問多名劉姓宗親中，未聽說這層關係。

劉邦友血案1996年11月早晨，是「台灣三大懸案」之一。此案為桃園縣縣長官邸內發生的一起震驚台灣社會的槍擊殺人案件，劉邦友時任桃園縣長，造成八死一重傷，包括劉邦友本人，此案也成為台灣史上第一位於任內遇害的縣市首長。當時傳出一名綽號叫「老三」的男子就是兇嫌，綽號也是「老三」的劉邦誠，因此也被懷疑就是兇手，所以被專案小組列為首要追查目標。血案3天後，劉邦誠就被逮捕，專案小組採樣他的血液、指紋、掌紋等資料，送往鑑定、比對後，才確認與命案無關。

在去年11月21日此案屆滿20年，刑事局「冷案中心」人員在整理劉案資料時發現一份檢舉，認為有相當可信度，遂報請桃檢指揮。檢舉人「小陳」向警方表示，因為在夢中健道已喪命的一元跟他申冤，因此指認綽號「哥哥」及「阿山」的梁姓男子疑似就是犯下此案的凶手。警方當時已查到梁性男子，但一無所獲，梁也否認，排除涉案後請回。

據聯合報報導，2015年7月劉邦誠被捕到案時，劉邦友的正港堂弟劉邦漢跳出來澄清，劉邦誠不是劉邦友的堂弟，家族也沒有劉邦誠這號人物，希望不要再有錯誤訊息傷害劉邦友或其他家族成員。

劉邦誠平時以毒品控制幫眾，曾涉及暴力討債、介入中山區上億元都更案工程和販賣海洛英等非法勾當，還設局仙人跳勒索電子新貴300萬元，2015年曾因涉暴力討債遭警方逮捕。

(中時)