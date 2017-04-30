旅日打球當陽岱鋼學弟 周奕丞翻譯成第二專長

赴日就讀高中打球的周奕丞，趁著空檔來到國際飛鏢邀請賽擔任翻譯。(周鎮宇攝)

高中就讀福岡高校的周奕丞，當初因為目前在日職歐力士的學長張奕介紹，前往日本高中打球完成學業，目前畢業後除了不忘棒球夢外，也擔任起翻譯，今在板樹體育館的戰酒盃飛鏢國際邀請賽，就擔任起日本隊翻譯。

福岡高校有許多台灣球員前往就讀，當然最有名的就是目前效力巨人的陽岱鋼，周奕丞從重慶國中畢業後，也前往就讀，他指出，當時球隊只有他一個台灣人，什麼日文都不會，偶爾也會被學長們排擠，也讓自己要努力學好日文，之後就比較好一點。

隻身前往日本，周奕丞說，日本當地棒球學校真的很多，不像台灣就幾間棒球強校，在日本競爭力真的很大，也讓自己提升很快，鎮守二遊防線的周奕丞，他認為自己在打擊上面比較有信心。

周奕丞(左)擔任翻譯，與日本飛鏢代表隊打成一片。(周鎮宇攝)

高中畢業回到台灣後，周奕丞即將到台體大就讀，這次也趁著空檔來到國際飛鏢邀請賽，發揮高中三年的所學，擔任日隊翻譯，與日本代表隊的選手相處愉快，他也表示，自己有時候也會射飛鏢，真的有辦法練專注力。

談到是否想進入中職，周奕丞的夢想更遠，他指出，6月自己將到美國球隊打夏季聯盟的比賽，加強自己的能力，未來希望能夠有機會前往美國打球。

(中時電子報)