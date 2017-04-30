街頭藝術爭認同環保塗鴉派對增樂趣
髒亂點變身文創藝術街廊！台中市烏日區高鐵橋下的牆面，早期遭人隨意塗鴉，儼然成為地方三不管地帶，為徹底解決問題，烏日區公所及市議員吳瓊華舉辦「塗鴉派對」，12組街頭藝術家來此彩繪，配合文創市集活動，讓該處變身為藝術亮點。
拿起噴漆、大型工具，街頭藝術家爬上梯子，開始在高鐵橋下的牆面上構圖、上色，逃亡計畫街頭藝術團隊策畫者謝孟勳說，街頭藝術長期被認為是次文化，但在許多國家已經顛覆這種觀感，為讓台灣民眾更接受街頭藝術成為主流，特別規畫「塗鴉派對」活動，花費3天2夜終於完成百公尺長的牆面大變身。
吳瓊華表示，烏日高鐵橋下早期是髒亂點，許多民眾不喜歡到此休憩，經公所努力改善，仍缺少人味，這次以環保為主題，透過藝術家在河堤牆面上塗鴉的方式，盼呈現他們對環境保護的理念，並以嶄新姿態、創意新潮的方式與社會塗鴉對話。
烏日區長林峰輝說，年輕的世代藉由設計創作融入生活，並促進城市新美學，盼透過環境保護教育的引導及社區參與，讓塗鴉合法且藝術化，提升地方文化風氣。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。