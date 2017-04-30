街頭藝術爭認同環保塗鴉派對增樂趣

藝術家在烏日區高鐵橋下，拿起工具、噴漆畫出對環境保護的理念。（林欣儀攝）

藝術家在烏日區高鐵橋下，拿起工具、噴漆畫出對環境保護的理念。（林欣儀攝）

髒亂點變身文創藝術街廊！台中市烏日區高鐵橋下的牆面，早期遭人隨意塗鴉，儼然成為地方三不管地帶，為徹底解決問題，烏日區公所及市議員吳瓊華舉辦「塗鴉派對」，12組街頭藝術家來此彩繪，配合文創市集活動，讓該處變身為藝術亮點。

拿起噴漆、大型工具，街頭藝術家爬上梯子，開始在高鐵橋下的牆面上構圖、上色，逃亡計畫街頭藝術團隊策畫者謝孟勳說，街頭藝術長期被認為是次文化，但在許多國家已經顛覆這種觀感，為讓台灣民眾更接受街頭藝術成為主流，特別規畫「塗鴉派對」活動，花費3天2夜終於完成百公尺長的牆面大變身。

吳瓊華表示，烏日高鐵橋下早期是髒亂點，許多民眾不喜歡到此休憩，經公所努力改善，仍缺少人味，這次以環保為主題，透過藝術家在河堤牆面上塗鴉的方式，盼呈現他們對環境保護的理念，並以嶄新姿態、創意新潮的方式與社會塗鴉對話。

烏日區長林峰輝說，年輕的世代藉由設計創作融入生活，並促進城市新美學，盼透過環境保護教育的引導及社區參與，讓塗鴉合法且藝術化，提升地方文化風氣。

(中時)