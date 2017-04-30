盧曉晴日巡Cyber一度躍領先 惜1桿差居第3

盧曉晴Cyber賽一度躍居排頭，惜最終1桿差與冠軍擦身而過。(資料照 陳信翰攝)

台灣「高球1姊」盧曉晴，今天(30日)在日巡Cyber Genet高球賽一度躍居領先，可惜抓鳥攻勢未延續下去，最終以1桿差獲得第3。韓國女將金荷娜於延長賽擊敗日本好手鈴手愛，拿下日巡生涯第4冠。

盧曉晴今天落後3桿進入決賽，前6洞抓鳥攻勢凌厲，於第1、2、5、6洞補到4隻小鳥，打到第6洞一度躍居領先，但隨後12洞1鳥難求，錯失贏得逆轉勝機會，這輪雖交出68桿佳績，最終仍以1桿之差的總桿210桿(-6)獲得第3。這也是她繼本月Alice公開賽奪冠的本季次佳成績。

(中時電子報)