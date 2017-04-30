迎光惠明愛心嘉年華會建商盼拋磚引玉

台中市建築經營協會舉辦「2017迎光惠明愛心嘉年華會」，盼募集300萬經費幫助惠明盲童育幼院。（林欣儀攝）

關懷社會弱勢孩子，台中市建築經營協會今天舉辦「2017迎光惠明愛心嘉年華會」，盼發揮大眾的力量、預計募集300萬元經費，將全數捐給惠明盲童育幼院，台中市長夫人廖婉如、副市長張光瑤受邀參加，讚許他們愛護生命的心。

位於大里區的興大康橋旁，園遊會、寫生及藝術品拍賣等活動從上午接力登場。台中市建築經營協會理事長許枝旺表示，惠明盲童育幼院多年來致力於照顧視障院童並協助訓練孩子們自主能力，每年支出費用龐大，需要社會大眾捐助，協會長期透過「迎光會名」活動支持，前兩年都舉辦路跑，今年則是園遊會。

包括廖婉如、張光瑤及立委黃國書、市議員張芬郁等人都到場支持這場活動，廖婉如表示，台中市的建築業特別有美感，也將美感延伸至對人、對生命的關懷，讓人感動。

惠明盲童育幼院目前共有院生117人，社會局指出，愛心嘉年華會募集的經費將使用在惠明盲童育幼院「自走式避難逃生設備」增設計畫，藉以提高院內緊急應變能力，提高院生學習安全。

(中時)