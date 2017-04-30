信義獅子會送眼鏡 助學童看見美好未來

信義獅子會贈送眼鏡，讓偏鄉學童看見美好未來。（廖志晃翻攝）

信義獅子會創會長胡錦龍及獅友，配合總會辦全國視力照護網、協助偏鄉信義鄉2所國小200名學童免費視力檢查，並贈送需矯正的學生眼鏡，讓學童清楚看見美好的未來！

信義獅子會配合國際獅子會台灣總會「全國視力照護網」，結合中山醫學大學視光學系，關懷信義鄉2所國小200位學童視力篩檢，其中，視力較差、必須配製矯正眼鏡者，由胡錦龍及獅友代表贈送給學童。

胡錦龍表示、此次活動由國際獅子會300-C3區第4專區、草屯、國姓、埔里中心、霧社、娜魯灣、魚池、松柏嶺、信義獅子會等8個分會主辦，非常感謝大家有心一起做公益。

(中時)