高雄毒販照三餐打海洛因 警方上門手還插針筒

主嫌李男得三餐施打海洛因，見警上門還嚇到針筒忘記拔，呆坐床上發楞。(劉宥廷翻攝)

警索行動中，共查獲23包重19.54公克海洛因、2小包重0.8克安毒、6顆FM2，及注射針筒、電子磅秤、吸食器等物。(劉宥廷翻攝)

56歲李姓男子等5人在高市大樹區販毒給當地毒蟲，被高市刑大一舉攻破瓦解。(劉宥廷翻攝)

56歲李姓男子等5人在高雄市大樹區販毒給當地毒蟲，交易據點位處郊區，只要有生面孔現身村莊，就會提高警覺。市刑大幹員巧扮路跑者、觀光客，利用地形高點、遠端監控才一舉攻破；其中，主嫌李男得三餐施打海洛因，見警上門還嚇到針筒忘記拔，呆坐床上發楞。

李男夥同59歲李姓、43歲吳姓、46歲張姓及31歲錢姓等人在大樹區共組販毒集團，而這些成員有毒品、竊盜及殺人未遂等前科，各個染毒也都長達數10年；高市刑大偵6隊追查發現，該集團位於郊區，地廣人稀，成員多利用地緣關係、夜間進行交易，躲避警追緝。

由於販毒成員都是晝伏夜出，且若有陌生臉孔出現該區域，就會相互通報，警覺性高，增添警跟監蒐證；刑大幹員避免身分曝光，打草驚蛇，只能出奇招，扮農夫割草、穿慢跑裝佯裝夜間路跑者、假裝病人問路，甚至帶家人當遊客探路等方式，鎖定李男等人行蹤。

警方順勢進入該區域後，為確實掌握販毒實情，還利用地形制高點、遠端監控，經長期調查後，警見時機成熟，日前持搜索票兵分多路收網逮人；其中，主嫌李男在施打海洛因時，碰巧警上門抓人，他見大批警衝入，嚇得連自己手上還插著針筒都忘了，不知所措地呆坐床上。

李男向警供稱，為解毒癮，需照三餐施打海洛因。警索行動中，共查獲23包重19.54公克海洛因、2小包重0.8克安毒、6顆FM2，及注射針筒、電子磅秤、吸食器等物；全案依毒品罪移送，主嫌李男及吳姓、錢姓等人遭法院裁定羈押。

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(中時)