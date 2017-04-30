蔡依林曬平坦小腹 往下一看有亮點

蔡依林在時尚圈有獨到風格。(圖／本報系資料照)

蔡依林「粉紅膝蓋」成亮點。（圖／翻攝自蔡依林臉書）

天后蔡依林能歌善舞，在時尚也有獨到風格，今(30日)她在臉書分享近況，穿著短上衣露出平坦結實小腹，不過網友目光都在她的膝蓋上，意外成為討論亮點。

蔡依林綁著丸子頭，穿上短上衣，大秀平坦小腹，腹肌若隱若現，而往下一看，她在挖洞牛仔褲裡面，搭上粉紅長靴，獨特混搭風格，引起網友熱議，也有粉絲好奇，不知道她有讓偶像孔劉看到嗎？不過雖然很想到見面會現場，不過她有工作在身，無奈沒有機會和偶像合體。

(中時電子報)