中市魯班公獎 造園景觀競賽創意無限

花現台中！市府勞工局舉辦2017魯班公獎造園景觀職類競賽，其中「造園景觀」職類參賽選手達60多人。（盧金足攝）

為響應2018台中世界花卉博覽會，台中市政府於今年巧聖仙師魯班公獎選拔職類中，特別規劃「造園景觀類」，在南區國資圖旁的建成營地辦理實作競賽，逾60名選手共同競技，創造別具風格之花卉造景藝術，活動並安排精緻盆裁教學及精采表演，吸引了不少假日旅遊的民眾駐足觀賞。

勞工局長黃荷婷表示，開辦「巧聖仙師魯班公獎選拔及表揚活動」，並結合2018台中花博及鐵道文化等多元元素擴大活動規模，共辦理木作、泥作、營建、木雕、漆工藝、漆作裝潢、鐵工銲接、造園景觀、珠寶金銀細工、花藝及竹編等11項職類技藝競賽。

這次報名參加比賽選手達300多人，其中「造園景觀」職類參賽選手就高達60人，並有包含國立勤益科技大學景觀系、台中市園藝花卉業職業工會、台中高工園藝科等單位，以及來自全國各地民間具備園藝技藝的職場高手組隊參賽，透過現場實作方式展現專業的匠師技藝。

活動現場也設置DIY體驗活動及國手技藝表演，不少假日出遊的家庭共同參與，除了使青年學子體驗園藝師的工作特性與基本技能，瞭解專業技藝之奧妙，並藉由植裁教學及DIY體驗實作，增加親子間的互動。

其中有一對就讀國小的姐妹，在母親的陪伴下參加DIY體驗，並在實作時說要將自已做的美麗盆裁送給辛苦工作的媽媽，讓媽媽忍不住當場紅了眼眶。

南區建成營地鄰近國立資訊圖書館及中興大學等青年學子聚集地，場地將近300坪，選手完成的作品，將在該地點展示到7月底。

(中時)