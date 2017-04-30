台中大里區模範母親表揚氣氛溫馨
提前歡慶母親節，台中市大里區公所今天舉辦模範母親表揚活動，共有39名媽媽受表揚，現場氣氛歡樂而溫馨。區長周崇琦強調，媽媽的重要性是無可替代，他們不辭辛勞的生育、養育及教育子女，辛苦令人佩服與讚許。
在薩克斯風的悠揚樂聲中，受表揚模範母親們逐一踏上象徵榮耀的紅毯，接受幸福康乃馨花與子女大大的擁抱。緊接著，大里區幼兒園的孩子們舞熱情舞蹈為這些媽媽慶祝，營造出濃濃的喜悅氣氛。
區公所表示，今年共有39名優秀模範媽媽接受表揚，其中，最年長的張詹雲連及88歲洪林菊分別由消防局長蕭煥章、周崇琦牽著上台，開心切下蛋糕，並獲頒「母愛光輝」匾額。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。