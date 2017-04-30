台中大里區模範母親表揚氣氛溫馨

大里區公所舉辦模範母親表揚活動，受表揚者及家人開心合影。(林欣儀攝)

提前歡慶母親節，台中市大里區公所今天舉辦模範母親表揚活動，共有39名媽媽受表揚，現場氣氛歡樂而溫馨。區長周崇琦強調，媽媽的重要性是無可替代，他們不辭辛勞的生育、養育及教育子女，辛苦令人佩服與讚許。

在薩克斯風的悠揚樂聲中，受表揚模範母親們逐一踏上象徵榮耀的紅毯，接受幸福康乃馨花與子女大大的擁抱。緊接著，大里區幼兒園的孩子們舞熱情舞蹈為這些媽媽慶祝，營造出濃濃的喜悅氣氛。

區公所表示，今年共有39名優秀模範媽媽接受表揚，其中，最年長的張詹雲連及88歲洪林菊分別由消防局長蕭煥章、周崇琦牽著上台，開心切下蛋糕，並獲頒「母愛光輝」匾額。

(中時)