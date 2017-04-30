陸漁船越界捕撈 我海巡隊掃蕩扣船

基隆海巡隊凌晨1時登上違規捕漁的陸船進行取締。（張穎齊翻攝）

今(29日)凌晨1時大陸漁船「閩連漁」號侵犯我國海域，在彭佳嶼北方22.2浬處捕撈漁獲10斤、籠具400件，基隆海巡隊結合淡水及澳底海巡隊巡防艇展開威力掃蕩，全力防堵取締陸船越界捕魚。

基隆海巡隊登船檢查，「閩連漁」號的歐姓船長坦承進入我領海違規捕魚，他表示：「想說這是最後一次下籠具，待起網後就回家，沒想到還是被海巡抓個正著」。

「閩連漁」號4月5日自連江縣黃岐港出發，船上計有9員，船重181噸，以籠具方式從事作業，今日為逃避取締，將網具布放於附近海域，佯裝下錨休息未作業，經登檢人員查明識破，押解該船順利起網後帶返偵辦。

海巡隊表示，依兩岸人民關係條例，將視違法情節狀況裁處120萬至240萬元罰鍰，另函送基隆市政府，裁處後將船上漁具全數沒入並切割、破壞起網設備。

基隆海巡隊今年已裁罰5艘違規陸船，共計新臺幣780萬元整，查扣網具計6件。為防大陸漁船利用返港前入侵我國海域大肆捕撈，規劃北部、中部、金門、馬祖、澎湖等海域實施全面「區域聯防」掃蕩。

(中時)