敏盛督導陳燕秋 獲全國模範勞工
私立敏盛綜合醫院社會服務組督導陳燕秋，10年來帶領輔導志工隊深入地方進行公益活動，在今年獲得全國模範勞工殊榮並接受總統表揚。
「在志願服務能創造生命價值」，在敏盛服務31年的陳燕秋說，自己原本只是個外行人，10年前敏盛副執行長張長榮要她接任督導，沒做過地方公益的她很害怕做不好，張長榮不擔心她是門外漢，還安慰她「我相信妳可以」，讓她有了勇氣，10年來將原僅60人的敏盛志工隊擴充到300多人，服務觸角也從醫院服務台諮詢，延伸至敏盛體系下長照中心、護理之家，和社區義剪、獨居老人家整修、送餐、義診等服務。
陳燕秋笑說當志工是永保年輕的秘訣，敏盛志工隊中的「千歲志工團」，則是由153位平均年齡超過65的阿公阿嬤來擔任，最年輕的是65歲，70、80歲的最多，現年76歲的團長邱紀雄則是團裡的「永遠少年」，就連陳燕秋現年82歲的婆婆曹蓮英也是成員之一。
(中時)
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