聯合大學登高關刀山 師生同行畢業授證
國立聯合大學29日舉辦畢業生登峰授證典禮及全校登山健行，校長蔡東湖帶領近400名師生攀登三義關刀山，攻頂後舉行登峰授證儀式，畢業生攻頂後換裝拍照，從師長手中接下關刀山登頂證書，象徵畢業後即將展翅高飛邁入新的人生旅程。
聯大校長蔡東湖表示，聯大畢業生登峰授證活動已邁入第14年，藉此活動維繫畢業生的情誼，並感念母校的培育，也為了讓畢業生有一個不一樣的體驗，辦理畢業生專屬的登峰授證活動，希望畢業生均能走出自己的一片天，攀登人生的高峰，開創美好的未來。
聯大師生此次參加者約390人，分3梯次由二坪山校區出發，車行抵達三義鄉聖衡宮停車場後，隨即往出關古道入口行進，師生邁開步法全力以赴一路攻頂，學生們於登頂後接過師長的登頂證書，傍晚師生一致表示收穫滿滿。
攻頂儀式中，聯大共教會主委兼體育室主任張良漢期勉同學透過登山健行活動，一方面鍛鍊強健的體魄，再者培養堅韌的意志力，登頂過程中雖然舉步維艱，但卻是步步踏實，人生何嘗不是如此呢？他和師長預祝畢業後能如同登頂般的步步高升。
(中時)
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