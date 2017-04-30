男掏出「那個」 韓瑜嚇傻：我一片空白
星座專家唐綺陽昨（29日）訴童年時期險遇恐懼故事，導致她青春期在黯淡中度過，甚至還動「想把子宮割掉」的念頭，八點檔女星韓瑜看完唐綺陽故事後，也讓她想起小時候的往事，韓瑜透露，當時國中生叫住她「他掏出了那個」，當下韓瑜驚呆「我只知道我一片空白」，不知如何是好。
韓瑜稍早在臉書透露，她小時候外出購物後要回家，注意到有一個國中生在附近徘迴，當她要關公寓大門時，對方也跟著衝進來，當時韓瑜以為他是這棟住戶，沒想到，對方卻對韓瑜說「妹妹，我有個東西要給妳看」，緊接著卻是做出不雅舉動，當下讓韓瑜嚇傻，不知道對方要幹嘛、不知道該怎麼辦，只知道自己一片空白。
對方想和韓瑜有進一步接觸，韓瑜經過幾番掙扎、把對方踢開，「我虛軟無力，但還是連滾帶爬的」終於回家，當阿公問她怎麼外出那麼久還不上樓，韓瑜因怕說實話被罵，最後則說「沒有啦！我看見一隻超級大的蜘蛛，我很害怕，所以不敢上來…」，這件事一直封印在韓瑜心底。
回憶起這件往事，韓瑜向自己喊話「放過自己吧…妳沒做錯什麼…」，同時她也以自身經驗呼籲，要注意孩子的異狀，除了給予善良觀念外，也要告訴各種不好的狀況，讓小朋友們有警覺心。
(中時電子報)
關鍵字：韓瑜
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