大學生組「Urban Bee」團隊 推動城市養蜂來創業

「Urban Bee」團隊設計的「城市養蜂箱」。（林志成攝）

近年來蜜蜂消失的狀況愈來愈多，紐約、倫敦及東京等地區都興起都市養蜂的熱潮。台大和明志科大的5個學生組成「Urban Bee」團隊，他們設計出「城市養蜂箱」，擬據此創業，打算在城市大樓頂樓或都會區農場養蜂，並開放民眾認養。

台大舉行「創創挑戰賽」，是全台首個結合創新教育、團隊育成及社會實踐的創業競賽，對於具有潛力的隊伍，會安排天使導師及挹注相關資源，協助他們創業。

台大和明志科大5位學生組成「Urban Bee」團隊，在這項競賽中進入前10強，他們以木頭和壓克力製造出長50公分、寬50公分、高100公分的「城市養蜂箱」，之後將和都市大樓、農場合作，一起推動都市養蜂。

蜜蜂是大部分植物最主要的授粉者，沒有了牠們，生態環境及糧食供給均會受影響。「Urban Bee」團隊成員、明志科大學生陳奕廷說，他們原本創業想法是賣「城市養蜂箱」給民眾在家裡自行養蜜蜂，每個1.5萬元，但後來發現不少人怕蜜蜂，因此決定調整商業模式，改由民眾認養的方式來進行。

陳奕廷說，他們擬和都市農場或大樓洽談合作，在農場或大樓頂樓養蜜蜂，認養的民眾每個月付約1000元，假日時就可以來體驗和蜜蜂相處，並取得蜂蜜回家食用。

另一組進入前10強的「無痕海洋」團隊，由海洋大學研究助理及在科技部海洋學門資料庫工作的7個人組成，他們看到許多漁港累積不少垃圾，因此設計出「海漂物收集器」，每個製造成本約5萬元，在漲潮時，可以收集50公升的海洋垃圾。

「無痕海洋」團隊成員、科技部海洋學門資料庫研究人員陳思穎說，他們設計的「海漂物收集器」，已在新北市貢寮鼻頭漁港的九孔池試用過，確實能收集海洋垃圾，未來還將在新北市找兩個漁港測試，一旦可行，將會開始生產，提供漁港居民收集海洋垃圾。「無痕海洋」團隊預計5月份在網路發起群眾募資，預計籌150萬元，實現他們的創業夢。

(中時)