連線幫偏鄉看診　部桃醫療團隊好暖心

部桃醫師透過即時影像判讀，協助衛生所臨床醫師分析病情，並提供最好的診斷方法。（院方提供）

部桃肝膽內科主任賴俊穎透過連謝，替偏鄉地區進行X光片、超音波、心電圖等影像判讀。（院方提供）

部桃放射診斷科團隊，前排由右至左為張原嘉醫師、卓怡萱醫師、楊菁華醫師、孫盛義醫師、李偉棠醫師。（院方提供）

衛生福利部桃園醫院10年前設立「醫療影像判讀中心(IRC)」，作為偏鄉、離島衛生所的後盾，協助當地臨床醫師判讀X光片，2年前更新增心電圖、超音波的判讀，今年3月起則承接臺東縣大武鄉衛生所委託的超音波判讀服務，提供更多即時性的在地化服務。

桃醫放射科醫師楊菁華表示，偏遠鄉鎮因為人口分散、交通不便，醫療資源不足，衛福部2010年起委託部桃辦理「原住民族及離島地區衛生所醫療影像判讀計畫」，至今支援全台包括離島共29家衛生所，協助判讀X光片、超音波、心電圖等醫療影像。

大武鄉衛生所不但是「大武線假日及夜間急診醫療站」，去年起更成為南迴緊急醫療照護中心，今年3月則新增超音波委託判讀服務，並與部桃合辦肝膽超音波醫療影像檢查，讓大武鄉衛生所的超音波影像透過IRC平台，由部桃醫師提供即時性的影像判讀。

楊菁華說，由於偏鄉地區專科醫師不足，臨床醫師有時仍需要專業判讀協助診治，部桃的醫療團隊在接收衛生所傳來的影像後，就能提供立即的判讀服務，除了判別肺結核、骨折、泌尿道結石、心臟等問題外，也曾因為判讀腹痛患者的Ｘ光片，發現他長有血管瘤，讓他即時接受治療。

部桃院長鄭舜平表示，藉由「醫療影像判讀中心(IRC)」平台，能大幅提升偏鄉居民的醫療服務，也減少他們為了看診的舟車勞頓，以大武鄉為例，村民下山一趟的工作請假、車馬費，就耗資2000多元，若以7500位居民1年2萬人次估算，可省下4000萬元的花費，部桃至今已協助判讀超過7萬5000張影像，今年也將與更多衛生所合作，提供偏鄉醫療支援服務。

(中時)