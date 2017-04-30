外勞拆滯洪池圍籬當柴火烤魚 雲林農民氣炸
雲林科技工業區竹圍子區的滯洪池「紫藤湖」，每逢假日有大批外勞網魚、烤魚，人數多時拔樹木的支架、拆圍籬當柴火，野餐完畢鳥獸散，留下滿地垃圾，令農民光火，斗六市長謝淑亞表示，將找工業區的外勞大廠談談。
紫藤湖是工業區外的滯洪池，池裡有野生魚，環湖步道維護良好，樹蔭又涼爽，一年四季有人垂釣，附近工業區外勞更是呼朋引伴，在涼亭掛吊床、下水抓魚生火現烤、飲酒作樂。
在池邊耕作的七十多歲老農表示，外勞烤魚缺柴火，把支撐樹木的支架拆來燒，附近沒有一棵樹有支架，柴火不夠又拆環湖的圍籬，缺口到處可見，甚至連基礎都不見，很沒道理。
老農表示，不是不歡迎外勞休憩，只是撒網抓魚很「不君子」，不像台灣人乖乖用釣的，他們吃完、喝完留下滿地垃圾、魚骨、廚餘，環境弄得髒兮兮，清潔隊員就要幫他們收拾。
另一名七十多歲陳姓婦人表示，外勞沒處去也很可憐，但是把環境弄得太不像話了，她路過看不下去也曾去整理過，外勞看到每次又被整理乾淨，也不知道要收斂。
紫藤湖對面是長安派出所，所長鄭世炎表示他經常去紫藤湖，但是從沒看過外勞、也不曾見捕魚、烤魚，警方不能限制外勞不能去玩，若有拆圍籬等破壞行為將制止。
斗六市長謝淑亞表示，紫藤湖是斗六市的休憩景點，不論是本地人、外國人都應尊重規定，不能釣魚、網魚就不應做，環境是眾人的，公德心要有，不容你丟我撿，將會找工業區服務中心反映，請各大廠教育外勞。
(中時)
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