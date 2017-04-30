路旁修車門敞開 男害死酒駕女獲緩訴

新北市一名李姓男子將車停在路旁，請友人幫忙安裝多功能方向盤，自己則站在開啟的車門旁觀看，卻沒注意到此舉已妨害交通，導致曹姓女子酒後騎車撞上車門，倒地後顱內出血數日後不治。台北地檢署考量李男深具悔意，並獲被害人家屬同意，依過失致死罪嫌處分緩起訴1年。

李姓男子去年9月某日傍晚，找來友人安裝多功能方向盤，因此將車停在新北市新店中生路電線桿旁。李的友人坐在駕駛座內安裝方向盤，李男則站在開啟的駕駛座車門旁觀看。

李姓男子與友人在路旁修車將近1小時，沒注意到長時間開啟車門已妨害其他車輛通行。適巧曹姓女子酒後騎車上路又沒戴安全帽，不慎撞上李男車門而倒地受傷，送醫急救多時仍回天乏術。

檢方調查，曹姓女子當時血液中所含酒精濃度為每100毫升216毫克，換算成呼氣酒精濃度則為每公升1.98毫克，酒駕上路未注意前車狀況亦有過失。

李姓男子則對過失致死犯行坦承不諱，並積極與被害人家屬洽談賠償事宜。檢察官認為，李男妨害車輛通行，且未注意車道上來往的車輛與行人，與曹姓女子之死有因果關係，但考量李男無前科，被害者家屬也同意緩起訴，因此給予緩起訴處分。

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(中時)