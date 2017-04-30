獨派發表論文 藍營群眾場外要對話

台灣教授協會在228國家紀念園區發表戰後台灣的論文，藍營群眾在場外抗議。(圖/武之璋提供)

獨派色彩強烈的台灣教授協會發表名為「戰後處理與台灣」的研討會，會上發表了7篇論文，結果在會場內外都藍營群眾，對於台教會的論文不以為然，多次提出質疑與反例，並希望雙方應該平等對話並且共同研究同一時期的歷史。雖然場面一度緊張，不過之後台教會代表也承諾將來若有機會，可以一起坐下來談。

在這場會研討會上，首先是由台灣大學經濟系教授張清溪發表開場演講，提到現在國民黨的黨產爭議，張教授說所有的國民黨黨產都屬戰後的掠奪，並且以中廣土地出售後，興建帝寶成為豪宅之最為例子，認定黨產必須被徹底清算。此話出立場引起藍營聽眾的不滿，指責張教授故意忽略當初拍賣中廣土地是李登輝時期的作為，而李登輝如今搖身一變成為獨派領袖，其中的變化實在荒謬。這位藍營聽眾的發言，被工作人員要求不得擾亂秩序，張教授並未回應這些質疑，僅說不管李登輝後來身份如何，在拍賣黨產時是國民黨的身份。

台灣教授協會的戰後台灣發表會現場，由資深教授林玉体出面主持。(圖/楊思聖先生提供)

之後薛化元、李為楨教授的論文則是研討戰後的通膨與台灣銀行的戰後處理問題，提到台灣銀行券、舊台幣、金元券與新台幣的演變流程，以及當時國民黨政府經濟處理失靈造成嚴重通膨，最終導致228事件。但即使228事件後，相關的經濟問題仍沒有解決，即使新台幣有所好轉，卻因1949年中華民國政府敗退來台，新台幣幣值也是不斷失守，真正貨幣穩定仍要等到美援來台之後，物資充分供應才得到解決。在之後的提問時間，藍營群眾則提出研究範圍的質疑，認為這些討論都忽略了戰爭造成的經濟毀滅影響，戰爭才是破壞經濟的主因，所以應該要比對當時期國際的經濟情況，比對各國的通膨幅度，才能客觀的分析台灣的情況是好是壞。此提問得到了較為正面的答覆，承諾在將來的經濟研究確實應該比對多種面相。

研討會發表的同時，場外也有爭執，以藍營群眾組成的「藍天行動聯盟」在會場會高舉國旗與訴求板，訴求板寫著「學術要求真，歷史需真相」、「學術是為政治服務嗎?」希望能夠與台教會對話。隨後台教會辦公室主任吳秀娟女士出面調解，和藍天行動聯盟代表武之璋先生溝通。武之璋認為，現在台灣分裂成藍綠兩方平行線，主因就在近代歷史研究方面完全沒有交集，導致藍綠對立與鴻溝愈來愈深，如此發展下去，對任何人都沒有好處。

武之璋說：「藍營群眾此次行動絕非鬧場，僅是要求對話，希望有個藍綠學界可以共同研究、共同討論，並且共同發表論文的方式，如此才能化解並彌合分裂的台灣。」

吳秀娟女士在得知來意之後，能夠理解藍營群眾的目的，承諾會將這些意見冋台教會內部轉達。達到初步的對話之後，群眾在下午場就自行散去。

(中時電子報)