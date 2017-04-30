嘉義紅磚牆倒塌意外 男童遭壓身亡
嘉義縣大林鎮平林里一處住宅圍牆在早上10點許發生紅磚牆倒塌事故，壓傷1名11歲男童。救護人員趕到時將四肢有多處擦傷的男童送醫，送醫開刀後不治死亡。由於事發當時台灣東南海域發生芮氏規模6有感地震，鄰居議論可能是地震造成倒塌意外，事後證實與地震無關。
30日早上9點57分，台灣東南海域附近發生芮氏規模6有感地震，嘉義縣最大震度3級、嘉義市2級，民眾感到地面及房屋明顯晃動，縣消各分隊派員查看有無災情。
大林鎮平林里1名男童上午10點左右攀爬後院紅磚圍牆，磚牆不明原因倒塌，散落的磚塊壓住男童頸部以下身體部位，大林消防分隊上午10點1分接獲報案，男童父母在救護人員到場前，已先將男童身上的磚塊搬移，男童無明顯外傷，當時男童表示，背部相當疼痛，四肢多處擦傷，也隨即送大林慈濟醫院救治。
男童到院後即意識昏迷，經醫師檢查後發現腹內出血，經輸血等急救後，緊急送開刀房手術搶救，但因傷勢嚴重，於12點38分宣告不治。
消防人員指出，磚牆位於男童住家後院，高度約150公分，早上男童要攀越磚牆時，磚牆可能不堪重量倒塌，外界一度還以為是地震引起。據男童父母表示，紅磚牆施作至今10餘年已結構老舊，應是小孩攀爬，磚牆不堪荷重才會倒塌，與地震無關。
(中時)
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