慈大後中醫學系授袍 百分百通過國考資格

(慈濟基金會提供)

「慈悲是「志為人醫」的天然成份、關懷是「身為仁醫」的自然元素」！慈濟大學學士後中醫學系，4月30日在花蓮靜思精舍舉行第3屆授袍暨宣誓典禮，來自高雄的陳春木醫師代表學生家長身份，為慈濟的醫療教育所培育出的仁醫人才，做出最佳的詮釋與肯定！

(慈濟基金會提供)

慈濟大學學士後中醫學系第3屆學生，在完成3年學校課程，並以100%通過今年國考中醫「資格考」的成績，在即將進入實習階段前，4月30日回到花蓮慈濟靜思精舍舉行授袍及宣示儀式。

慈濟基金會表示，目前全台共有三所大學設有「學士後中醫學系」，慈濟大學於2012年奉教育部核准，開始招收「學士後中醫學系」，每年吸引上千位考生，爭取44位正取名額，錄取率每年均落在3%以下。

3年前，從錄取率不到3%的考生中脫穎而出，進入慈濟大學學士後中醫學系就讀的第3屆學生，許多學生在求學期間，得兼顧家業，學習照顧孩子，在家業、學業兩頭燒之際，仍勤奮不懈於學業上，並透過班上良好的學習風氣，同學與師長間相互鼓勵、教學相長，讓這一屆的44位學生，共同締造今年度國考成績中醫師「資格考」100%及格率。

慈濟基金會指出，「授袍儀式，期許將愛的力量轉化為用愛守護病人，唸出誓詞，展現守護生命的決心，用慈悲心愛護病人」。慈濟醫療教育期許每一位學醫者，透過慈濟專業與人文教育的養成，讓學子們體現「慈悲、愛與關懷」的能量，祈達到慈濟醫療教育「守護健康、守護愛」的人醫使命！

(中時電子報)