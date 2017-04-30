川普邀菲律賓總統杜特蒂訪美
美國總統川普(Donald Trump)今透過電話，邀請菲律賓總統杜特蒂(Rodrigo Duterte)造訪白宮。
根據CNN報導，白宮說川普和杜特蒂兩人在電話中，進行了相當友好的對談，兩人討論了北韓問題、東南亞的區域性安全問題，以及菲律賓的掃毒行動。
白宮表示川普邀請杜特蒂造訪白宮，是為了要討論美菲關係，並表示兩國目前關係的發展方向非常好。白宮並沒有透露杜特蒂訪美的日期，或他是否有答應訪美等細節，但表示川普相當期待在11月訪問菲律賓。
在這之前，杜特蒂呼籲美國在北韓問題上有所節制，並表示兩國正在玩「危險的玩具」。美國週5在聯合國舉辦會談，計畫要對北韓施加更多壓力，幾個小時後北韓再度進行彈道飛彈測試，但飛彈甫發射就爆炸。美國已經派遣航母打擊群前往南韓，並且和南韓和日本軍隊進行大規模演習。
在和川普通電話之前，杜特蒂也表示若美國和北韓之間緊張情勢僵持不下，世界可能會因此遭殃。杜特蒂呼籲美國要保持耐心和克制。
(中時電子報)
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