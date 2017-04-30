高市社教館親子共學列車 巡迴偏鄉做迷你餐車
高雄市社教館推動「親子共學列車」偏鄉巡迴活動，30日前往橋頭區橋頭國小，吸引近200位親子共襄盛舉，在授課老師張書榕帶領下，小朋友們和家長合作，用拼貼紙、木製品、輕質土、壓克力顏料製作迷你甜點餐車，培養創意也拉近親子距離。
這場活動由高市社教館楠梓社教站承辦，志工們一大早就到橋頭國小，與該校老師團隊合作布置，為參與的民眾營造舒適環境。
高市社教館表示，「親子共學巡迴列車」由巴巴事業、南六企業贊助，並與家庭教育中心結合，主要是將親子活動帶到高雄各地，尤其是偏鄉每個角落，以平衡城鄉差距，營造祥和社會，創造家庭和樂氛圍。
今天這場「迷你甜點餐車」製作，由講師張書榕設計，她先講解製作步驟，但也讓孩子們發揮創意，製作成水果攤車、蔬菜攤車、或魚、肉攤車等。
第一個完成作品的是橋頭國小一年級學生曾天煌，他的餐車裡有餅乾、波羅麵包、甜甜圈，全程陪同的曾爸爸說，兒子好動、很難長時間專注，幸好優點是理解力強，可以在短時間內完成作品。
同樣小學一年級的韓承峻作品別具特色，他做出玩具攤車，擺放軍艦、機械人、直升機等玩具，讓其他小朋友看了眼睛一亮。
(中時)
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