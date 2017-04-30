明新科大奪上海發明獎1金1銀1特別獎
由大陸上海發明協會與上海國際技術進出口交易會首度舉辦的「2017上海國際發明創新博覽會」日前登場，新竹縣明新科技大學師生團隊，以發明滅菌作品獲得了1金1銀及1個特別獎的好成績，揚眉兩岸。
此次的「2017上海國際發明創新博覽會」於4月20日至22日在上海世博展覽館舉辦，是涵蓋了貿易、競賽、國際交流、科技對接與產業媒合等活動的大型綜合博覽會。
參加的國家則有台灣、加拿大、香港、澳門、馬來西亞、泰國和美國等14個國家地區，共計2000多件新創作品參展。
率隊的明新科大機械系老師杜鳳棋表示，明新這次參賽的2件作品分別為「具有殺菌手把之購物推車」與「定量點滴注射裝置」，分別獲得1金1銀的獎項，另，「具有殺菌手把的購物推車」作品更再獲頒發1個特別獎。
杜鳳棋說，「具有殺菌手把的購物推車」的發明構想，是學生意識到賣場購物所使用的購物推車手把，隱含著不為人知的細菌，菌落數甚至於比公廁把手還高3.2倍。
因此設計在手把處裝置紫外線殺菌燈泡，可在購物推車停放期間啟動手把的紫外線殺菌單元，來抑制推車手把因接觸而成為交叉感染的途徑，這項設計的殺菌效果優異，也具備了商品化雛型，可作為賣場的安全衛生守護神，為公眾衛生把關，是極具商機的嶄新研發作品，因此受到評審青睞而拿下金獎。
(中時)
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