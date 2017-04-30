一沙一世界，一花一天堂王白端畫展登場

擅長以薄疊的技法，堆疊濃厚的個人情感及典雅浪漫氣氛的油畫家王白端，今天起在新竹縣文化局舉辦「王白端油畫創作展」。（陳育賢攝）

油畫家王白端，今天起舉辦「王白端油畫創作展」，新竹縣長邱鏡淳（右）欣賞後直呼讚。（陳育賢攝）

擅長以薄疊的技法，堆疊濃厚的個人情感及典雅浪漫氣氛的油畫家王白端，今天起在新竹縣文化局舉辦「王白端油畫創作展」，此次共展出作品40餘件，縣長邱鏡淳欣賞後，大讚其畫作近似美國女性畫家喬琪亞歐姬芙的經典代表畫作。

縣長邱鏡淳表示，王白端的油畫創作反映生活、回應周遭環境、呈現自我幻化中所感受的精神和情緒，其畫作線條簡潔流暢，清新亮麗協調的顏色展現出「一沙一世界，一花一天堂」的境界，畫風近似於20世紀聲名最顯赫的美國女性畫家喬琪亞歐姬芙（Georgia Totto OKeeffe）的經典代表畫作。

文化局長張宜真指出，王白端老師是位女性藝術創作者，旅法回國多年後，以大膽的形式與色彩，以及強烈筆觸刻畫了女性宿命與自覺，這類的作品，多採眾人習慣的語言，包括兩性、情愛等做為畫題。

王白端的畫作內容不離自然景象、花、草等寓意，呈現心靈和思想轉變，另，作品以身體自覺作為題材大膽而前衛，更用大量的藍，表達出自我，浪漫又帶些詩意，需要慢慢深思，才能品出滋味。詳情可上文化局官網查詢。

(中時)