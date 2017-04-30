來場不一樣的環境教育 慈濟高中《走讀府城》

慈濟高中辦理《走讀府城》研習「踏趣鎮北坊」，眾人走訪烏鬼井。(曹婷婷翻攝)

慈濟高中辦理《走讀府城》研習「踏趣鎮北坊」，迴響熱烈。(曹婷婷翻攝)

台南市慈濟高中辦理《走讀府城》研習「踏趣鎮北坊」，結合低碳減能概念，由研習主講人吳宗原老師引導學生、居民走出室內、在戶外自然光線下研習，向在地居民推廣文化保存及深耕社區發展的概念，落實環境教育法令規定。

這場踏查共走訪鴨母寮市場、三老爺宮、烏鬼井、元和宮、大銃街、開基天后宮、全臺首邑縣城隍廟，了解德慶溪下游的地貌變化以及都市聚落的變遷。

參加《走讀府城》研習的當地年長居民陳美月表示，在鴨母寮市場買了那麼多年的菜，竟不知有條德慶溪。年輕居民吳佩娟也驚訝表示，頭一次聽到烏鬼井，還以為是古代靈異事件，原來這井是黝黑的印尼移工開採飲用，所以才稱做烏鬼井。

經過吳宗原老師詳細講解，以及在地耆老的分享，老師們才知道隱身巷弄內的「三老爺宮」，所供奉的朱王爺竟是鄭成功，且牆面還有少見的12花神。而開基天后宮有著最時尚的媽祖，民國100年出巡時，身上戴著珍珠項鍊及紅寶石戒指，手上拎LV包包，讓人嘖嘖稱奇。

(中時)