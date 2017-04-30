韓國瑜：選黨主席像洗三溫暖
國民黨主席候選人韓國瑜今(30)天到嘉義市拜票，並與20全代會的黨代表候選人們認識，他形容此次黨主席選舉像洗三溫暖，「肚臍眼以上冷冰冰、肚臍眼以下熱呼呼」，到基層感受到強烈的溫暖，但檯面上的人物表現冷淡，不願表態。
國民黨嘉義市黨部今天在黨部舉辦「20全黨代表候選人介紹會暨3、4月慶生會」活動，韓國瑜到場，嘉義市議長蕭淑麗也以壽星身分參加，2人初見面，他稱讚蕭淑麗年輕漂亮，像自己老婆年輕的時候，蕭淑麗笑臉盈盈，點頭致意。
韓國瑜受訪時指出，此次黨主席選舉像洗三溫暖，「肚臍眼以上冷冰冰、肚臍眼以下熱呼呼」，到基層感受到強烈的溫暖，但檯面上的人物表現冷淡，不願表態。
此次有6人爭逐黨主席大位，被喻為「黨內互打」，韓國瑜說，「開窗透氣，蚊子、蒼蠅難免會跑進來」，令他憂心的是，一旦人身攻擊，未來團結恐有裂痕，因而他絕不攻擊其他候選人。
洪秀柱、吳敦義、郝龍斌等候選人爭相舉辦大型造勢活動，比場面、比氣勢，相較之下，韓國瑜輕車簡從，他自喻「我是一把萬用鑰匙，可以開所有的鎖」，他資源少，人力、物力、財力都不夠，比的是戰力和基層認同。
國民黨嘉義市黨部有26人登記參選黨代表，應選17人，今天介紹會有17人參加，依序上台自我介紹。
(中時)
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