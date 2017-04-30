超級任務尋「傘」 暖警賣力追回

婦人遺失的雨傘。（徐養齡翻攝）

婦人到警局報案。（徐養齡翻攝）

找到傘了！新竹市警第二分局東勢派出所，29日中午接獲1名婦人報案，指她有1把紀念性很高的雨傘，不慎在賣場遺失，警員陳品和獲悉後，立即與婦人重回賣場尋找，賣場也提供監視器畫面協尋，只是找了半天仍未發現。

婦人找了多時，決定放棄搜尋，答謝警方後離去，令陳品和感到不捨，於是再度回到賣場，仔細搜尋每1部推車，終於在1台空的推車內，發現婦人久尋未果的雨傘。

東勢所表示，由於婦人未留聯絡資料，尚無法將雨傘歸還，希望婦人看到此資訊後，能與警方聯繫。

(中時)