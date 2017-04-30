全國輪椅舞比賽 近百組爭取6國家代表名額

106年全國會長盃身心障礙者輪椅舞蹈錦標賽暨國家代表隊選拔今天在北港鎮北辰國小體育館舉行（雲林縣府提供）

106年全國會長盃身心障礙者輪椅舞蹈錦標賽暨國家代表隊選拔今天在北港鎮北辰國小體育館登場，吸引近百組的輪椅舞蹈選手角逐6個國家代表名額。

這項比賽由中華民國殘障體育運總會承辦，教育部體育署及北港鎮公所共同主辦；6月24、25日北港朝天宮也將舉辦第一屆媽祖盃國際輪椅國標大賽，邀請媽祖分靈的20多個國家一起參與。

本次比賽將選拔出6組優秀舞者，參加年底在比利時舉辦的IPC輪椅舞蹈世界錦標賽，為台灣爭光。今天比賽出現國內首組電動輪椅舞蹈組合，展現堅毅的生命力。

(中時)