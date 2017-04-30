基隆議長帶動唱 提前慶祝母親節
基隆市帶動唱協會今日舉辦帶動唱觀摩聯歡大會，邀集全市各婦女、舞蹈等團體共聚一堂以舞會友，身兼協會理事長的議長宋瑋莉，帶領團隊與大夥兒一同熱舞，希望以最健康、最有活力的方式讓婦女朋友們歡度佳節。
活動由基隆市帶動唱協會、謝清雲文教基金會共同主辦，邀集基隆市長青婦女會、旗袍愛心協會、青溪婦女協會、婦女保護愛心協會、工商婦女協會等婦女團體以及土風舞班、排舞班、熱舞班等33個團隊、近600人齊聚一堂。
議長宋瑋莉表示，這場特別為了婦女朋友們所舉辦的聯歡大會，熱力十足、活力四射，讓整個仁愛國小禮堂熱鬧滾滾，充分展現婦女們的活力與熱情，除了熱熱鬧鬧地慶祝即將到來的母親節，也祝福大家都能跳出健康、跳出美麗！
(中時)
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