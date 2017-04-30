飛鏢運動老少咸宜 小朋友以「鏢」會友
近年來飛鏢運動逐漸盛行，今在板樹體育館舉行第12屆全國飛鏢錦標賽，也專門設立青少年新秀選拔賽，吸引眾多熱愛飛鏢的小朋友前來參與，利用飛鏢一較高下。
就讀國小4年級的鍾佑杰，全家都有在參與飛鏢運動，自己也進入台中知名鏢店鏢隊，他指出，飛鏢有等級之分，感覺非常好玩，也有挑戰性，還可以增加手部的運動。
而目前小六的郭子睿，因為父親在飛鏢公司工作，所以從幼稚園小班時，就開始玩飛鏢，他說，自己就是空閒之餘，就會玩飛鏢，從小時候玩到大，射飛鏢真的非常開心。
兩人也曾在其他比賽交過手，被問到是誰比較厲害時，雙方都謙虛表示：「應該差不多啦。」不過也藉由飛鏢兩人成為好友，互相切磋飛鏢技術，以「鏢」會友。
(中時電子報)
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