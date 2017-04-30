濃煙蔽天！台南麻豆科技工廠火警 1人燒傷

麻豆一間光電材料工廠下午突然發生火警，火煙蔽天。(莊曜聰攝)

廠內存放化學物質，火勢一時難以撲滅。(莊曜聰攝)

員工疏散到廠外。(莊曜聰攝)

位於台南麻豆區一家生產光電材料的工廠，下午3時許突然發生火警，現場竄出大量黑色濃煙，遠在10多公里外都能看見，台南市消防局據報派遣麻豆、佳里、西港、下營、善化、南科等分隊前往搶救，因廠區內著火建築物已陷入全面燃燒，已加派第二梯次支援，正在上班的員工已疏散，目前有1人因燒燙傷送醫。

警消初步了解，該廠因製程需求有存放化學物質，但屬於何種類仍須調查，目前火勢仍未撲滅，起火原因及影響有待釐清。

(中時)