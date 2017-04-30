讓女友坐OBIKE置物籃，情侶搞浪漫遭撻伐

▲OBIKE在台東現身，卻有遊客讓女友坐在前置物籃裡，網友大罵沒公德心。（台東縣民提供）

共享單車「OBIKE」進軍台東，2周內試營運免費騎乘，今天有民眾直擊，情侶放閃，竟然讓女朋友坐在前置物籃裡，照片貼上臉書，網友大力撻伐，大罵「是搞爛漫，還是腦殘？」，另外，也有人騎回家，還在紅線違停，業者表示，單車若有損害，將會要求賠償，如有私人侵占，也會報警處理。

OBIKE在台東現身，而且免費試騎2周，勞動節連假期間，台東又辦鐵人三項，增加了許多遊客的便利性，不少湧入台東的遊客都說讚，雖然廣受好評，但是也考驗民眾的公德心。

「公德心在哪裡？」、「這對情侶腦袋有洞嗎？」，有民眾昨天早上在台東市馬亨亨大道，看見1對雙載的年輕男女，女孩竟然是坐在前面的置物籃上，將照片貼上臉書，看似浪漫，卻被網友罵慘，網友說，好幾台OBIKE都壞掉了，不知道這些人怎麼騎的。

另外，住在豐榮路的潘姓民眾反映，前天有鄰居將OBIKE騎回家，違停紅線上，原以為鄰居暫時返家，沒想到隔天出門，又多了一輛OBIKE。

業者王妍婷表示，OBIKE置物籃有重量限定，如果毀損，將要求賠償，若是占為私有，也將依侵占罪嫌報警處理，從APP就可以找到消費者，不過她說，試營運以來，台東民眾都還蠻自律，目前僅有2件消費者將OBIKE騎回家，因情節不太嚴重，暫時不予追究。

(中時)