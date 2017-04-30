要求廢除私人仲介制度！移工爭勞權上凱道抗議

外籍移工在勞動節前夕走上街頭，表達對現有仲介制度的不滿。(黃世麒攝)

外籍移工聚集在勞動部前，高喊口號。(黃世麒攝)

印尼籍移工高喊口號，要求廢除私人仲介制度。(黃世麒攝)

印尼籍移工高喊口號，要求廢除私人仲介制度。(黃世麒攝)

外籍移工要求廢除私人仲介制度。(黃世麒攝)

外籍移工要求廢除私人仲介制度，讓移工可以自由轉換雇主。(黃世麒攝)

外籍移工要求廢除私人仲介制度。(黃世麒攝)

台灣移工聯盟30日號召各國籍移工，在五一勞動節前夕走上街頭，針對蔡英文總統選前承諾優先立法保障家務勞工勞動權益，選後卻遲遲未兌現表達抗議，要求政府廢除私人仲介制度，讓外籍移工可以自由轉換雇主，並反對長照市場化，落實喘息服務，保障看護工的勞動權益。

(中時)