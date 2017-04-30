桃園市刑大撇清 劉邦誠非劉邦友親戚

桃園市刑大1121專案小組承辦人員表示，嫌犯劉邦誠並非劉邦友的堂弟，「名字裡有劉邦的人很多」，經過清查後，也確認劉邦誠並非劉邦友家族，也非同宗，家族裡沒有劉邦誠這號人物。

劉邦友親族則表示，劉邦友家族發跡於中壢、平鎮，「邦」字輩的人很多，但並不認識「劉邦誠」應該只是宗親，並非堂兄弟。

(中時)