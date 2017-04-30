桃猿日式主題日 邀CANDY☆STAR展現日系舞風

Lamigo桃猿將在5月第一周假日，舉行「YOKOSO桃猿」主題日。(桃猿提供)

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Lamigo桃猿將在5月5日到7日舉辦日本風主題日「YOKOSO桃猿」，YOKOSO 意即日文「ようこそ」歡迎之意，即將用日本文化納入全猿主場，讓球迷朋友接觸和式風情，其中也邀請「秋葉原系偶像」CANDY☆STAR，將在5月5日賽前盛大表演。

CANDY☆STAR於2009年成立，是一群懷抱夢想的女孩們，為了推廣喜愛的文化與事物而成立的日系舞蹈表演團體，以日本秋葉原女僕咖啡廳的女僕風格服裝為主要識別表徵，成為台灣最早的秋葉原系獨立偶像團體。

近年來積極參與台日文化交流活動的CANDY☆STAR目前共有13位團員，以cover日本女僕偶像團體歌曲、ACG歌曲、秋葉原系偶像歌曲為主要表演內容，近年來表演更加進化，陸續發表日文原創單曲，向日系偶像團體的演出風格邁進。

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而桃猿啦啦隊LamiGirls，在這次主題日除了肩負新舞三連發的任務之外，還要與CANDY☆STAR 小莓丶玲奈丶小魚丶澄乃丶空色、小敬以及Pacific League Girls(歐力士BsGirls OG)，一起以舞會友。

(中時電子報)