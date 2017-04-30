欠稅上百萬商量分期繳 吳宗憲嘆：逃不掉

吳宗憲澄清欠稅疑雲，表示已跟國稅局談了分期繳納，且也認為這部分差不多繳完了。(中時資料照片)

5月報稅季來臨，「綜藝天王」吳宗憲年初被爆欠稅300萬未繳，今天他錄《小明星大跟班》，坦言自己今年又要成為繳稅大戶，但不會不開心，因為「可以幫助國家建設」，估算自己應該是演藝圈內主持人納稅大戶前三名。

據《蘋果日報》報導，憲哥去年收入1億642萬元，要繳的稅金想必不少，年初又被爆欠稅300萬，他澄清手上有20多家公司，「台灣幾間決定結束掉，關掉後每家公司都會有稅金，就跟國稅局商量怎分期繳，和分期繳房貸一樣嘛」，至於還剩多少沒繳？吳宗憲認為分期的部分應該差不多都繳完了，也表示不可能逃漏稅，因為「我逃不掉嘛，但我不知道要繳多少，都公司會計在處理」。

(中時電子報)