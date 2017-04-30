屏東MV音樂會憶青春，聽眾掉入時光隧道

屏東縣政府舉辦MV音樂會，播放70、80年代的流行金曲，現場湧入超過3000人，小朋友也跟著音樂舞動。（潘建志攝）

屏東縣政府舉辦MV音樂會，播放70、80年代的流行金曲，現場湧入超過3000人，29日請到歌手葉璦菱壓軸，現場氣氛high到最高點。（潘建志攝）

屏東縣政府舉辦MV音樂會，播放70、80年代的流行金曲，現場湧入超過3000人，像在開演唱會。（潘建志攝）

「對你愛愛愛不玩！」屏東縣政府29、30兩日首次舉辦MV音樂會，縣立體育館廣場湧入超過3000人，隨著播放的老歌時而大聲跟唱、時而舞動，掉進時光隧道中一起追憶青春。歌手葉璦菱29日也到場演唱，現場氣氛high到最高點。

這次縣府創新把體育館戶外廣場變成KTV，現場架起800吋超大螢幕，播放70、80年代的流行金曲，許多都是KTV必點的「國歌」，例如紅蜻蜓、一場遊戲一場夢、我的未來不是夢、向前行、青蘋果樂園、夢醒時分、失戀陣線聯盟等。

從傍晚開始就有民眾陸續進場，還有人遠從高雄來參加，甚至有香港遊客，愈晚人潮越多，估計超過3000人。大家隨著播放的音樂哼唱，掉進青春回憶裡；舞蹈老師也帶大家一起唱跳，聽眾頓時變身小虎隊及草蜢，跳著招牌手勢和舞步。

6年級的王小姐說，「好感人，全部都是我年輕時的回憶；歌一出來時周邊的人都會唱，這些歌都是時代的印記！」也有不少民眾帶著小朋友來參加，雖然年輕一代可能不曾聽過這些歌，但經典就是經典，小朋友也開心地跟著唱唱跳跳。

歌手葉璦菱和張克帆分別是兩天的壓軸，縣府觀光傳播處長黃建嘉指出，屏東的經費及資源不及都會，很少能邀請大咖到屏東辦演唱會，但沒錢有沒錢的做法，活動只要有內容，鄉親們一定會支持。

MV音樂會30日晚間還有一場，觀光傳播處表示，二天的歌單不一樣，由藝人張克帆壓軸演出，打卡禮也會加碼送，歡迎一起來歡唱。

(中時)