屏東MV音樂會憶青春 聽眾掉入時光隧道
「對你愛愛愛不玩！」屏東縣政府29、30兩日首次舉辦MV音樂會，縣立體育館廣場湧入超過3000人，隨著播放的老歌時而大聲跟唱、時而舞動，掉進時光隧道中一起追憶青春。歌手葉璦菱29日也到場演唱，現場氣氛high到最高點。
這次縣府創新把體育館戶外廣場變成KTV，現場架起800吋超大螢幕，播放70、80年代的流行金曲，許多都是KTV必點的「國歌」，例如紅蜻蜓、一場遊戲一場夢、我的未來不是夢、向前行、青蘋果樂園、夢醒時分、失戀陣線聯盟等。
從傍晚開始就有民眾陸續進場，還有人遠從高雄來參加，甚至有香港遊客，愈晚人潮越多，估計超過3000人。大家隨著播放的音樂哼唱，掉進青春回憶裡；舞蹈老師也帶大家一起唱跳，聽眾頓時變身小虎隊及草蜢，跳著招牌手勢和舞步。
6年級的王小姐說，「好感人，全部都是我年輕時的回憶；歌一出來時周邊的人都會唱，這些歌都是時代的印記！」也有不少民眾帶著小朋友來參加，雖然年輕一代可能不曾聽過這些歌，但經典就是經典，小朋友也開心地跟著唱唱跳跳。
歌手葉璦菱和張克帆分別是兩天的壓軸，縣府觀光傳播處長黃建嘉指出，屏東的經費及資源不及都會，很少能邀請大咖到屏東辦演唱會，但沒錢有沒錢的做法，活動只要有內容，鄉親們一定會支持。
MV音樂會30日晚間還有一場，觀光傳播處表示，二天的歌單不一樣，由藝人張克帆壓軸演出，打卡禮也會加碼送，歡迎一起來歡唱。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。