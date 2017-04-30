林聰賢至彰化促銷雞蛋 允戴奧辛汙染源查到底

農委會主委林聰賢（左三）今天到彰化縣北斗鎮的隆昌牧場，與彰化縣長魏明谷（左四）大口吃蛋，呼籲消費者安心買、安心吃。（謝瓊雲攝）

雞蛋銷量與價格受到戴奧辛蛋事件打擊。持續低迷，農委會今天直接到彰化辦記者會為彰化蛋品宣傳促銷。（謝瓊雲攝）

農委會主委林聰賢（中）在多名彰化縣籍立委陪同下參觀由邱石崇（右一）所經營的隆昌牧場戶外環境。（謝瓊雲攝）

彰化縣長魏明谷（左二）、農委會主委林聰賢（左四），在雞蛋促銷記者會後聽取隆昌牧場經營者邱石崇（右二）對雞蛋產業的建議。（謝瓊雲攝）

挽救蛋價！農委會主委林聰賢在彰化縣長魏明谷陪同下，29日到彰化縣隆昌牧場，為彰化蛋品舉辦促銷記者會，眾人一起大口吃蛋，呼籲國人「安心吃蛋、買蛋」，希望挽回消費者信心。

位於北斗鎮的隆昌牧場蛋品通過CAS認證，經營者邱石崇採全環控封閉廠房飼養蛋雞，林聰賢、魏明谷與彰化縣籍立委洪宗熠、陳素月與黃秀芳等人，在牧場戶外空間大口吃蛋，強調市面上販售的彰化蛋品，都沒有問題，可以安心購買。

農委會也借用隆昌牧場會議空間，讓林聰賢與蛋農座談、聽取心聲，除了鴻彰、財源和駿逸三家蛋場將比照防疫機制給予補償和專案補貼，因蛋價受到打擊持續低迷，他也允諾將與地方政府合作，全力協助蛋農宣傳促銷。

林聰賢強調，鴻彰牧場確定超標，所有問題蛋雞、雞蛋都會在下周陸續銷毀；扣除一家已歇業的蛋雞場，其他曾與王功蛋行往來的7家蛋牧場經過採樣複檢，都已確認沒有問題，所有檢驗數據皆低於管制標準，相關檢驗數值也將會全部公開在農委會官網上。

林聰賢說，對於毒雞蛋所含的超標戴奧辛汙染來源究竟來自何方？目前檢方已經立案偵辦，大家的疑慮攸關食安、農安和環安，因此一定會將汙染源追查到底；未來也將與縣府、環保署等相關部門，把所有可能進到食物鏈的工業汙染源的源頭管理做得更確實，輔導農民不要受到重金屬的汙染。

魏明谷指出，保護消費者及農民權益，是縣府最高原則，衛生局日前已將相關檢體保留下來，希望問題雞隻蛋品都銷毀後，能夠瞭解戴奧辛汙染到底是來自環境、水，或土壤，會全力配合檢方做追查，將來也會結合衛生局、農業處、環保局共同會商後對外公布結果。

(中時)