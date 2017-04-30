主場好自在 楊尉廷、陳奎儒110欄達標亞田賽
我國110公尺欄架「跨欄雙雄」楊尉廷、陳奎儒，30日亞洲田徑大獎賽回到主場台北站，兩人攜手跑出13秒76，包辦銀、銅牌，且雙雙達標印度亞田賽。
以13秒61居全國紀錄保持者，楊尉廷自認亞洲田徑大獎賽在中國的前兩站調整並不佳，都未跑進13秒90內，「前兩站對場地其實不太適應，加上為了備戰全大運和拚世大運，一邊訓練還要一邊比賽，成績不理想。」
好在第3站回到主場，難得當地主的楊尉廷總算放開跑，繳出自己意料之外的本季最佳13秒76，達標亞田賽13秒80門檻，「回來比較放鬆，可能是熟悉吧。我原本設定是13秒80上下，結果能跑進80算有點意外。」
亞洲田徑大獎賽告一段落，全大運、日本川崎挑戰賽緊接著登場，不過楊尉廷認為目前狀況僅到7成，還要繼續為7月印度亞田賽、8月台北世大運拚戰，目標除了希望改寫自己的全國紀錄，也盼增加抗壓性，「希望破個人最佳，此外畢竟是國際賽，要跟各國好手競爭，心理素質還要再提升。」
(中時電子報)
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