力猛飯碗保衛戰 率富邦抗猿道恩斯

力猛先發抗猿，力保保住飯碗。(中央社資料照)

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富邦悍將昨中止近期對Lamigo桃猿7連敗，30日推出重返先發的力猛掛帥，對抗猿隊今年改名後表現不錯的道恩斯，不僅是肩負讓悍將延續贏球氣勢的重任，同時在悍將可能換洋將的情況下，也是一場「飯碗保衛戰」。

力猛今年披上加拿大戰袍參與經典賽，回到富邦後先發2場表現不佳，隨後轉戰牛棚雖稍有起色，不過近期又開始狀況不穩定，因此教練團決定再讓他回到先發嘗試。至於猿隊道恩斯雖還處於3連勝、5連不敗，不過近兩場比賽都在第7局出狀況，此役表現值得觀察。

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另，此役猿隊一壘手陳俊秀因右膝輕微不適，沒有先發上陣，不過仍列在替補名單，視情況上場，猿隊改以王柏融扛第4棒。

(中時電子報)